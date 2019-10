Elle trouve un insecte presque trop beau pour être vrai dans son jardin

Une Sud-africaine a récemment fait une découverte hors du commun, en tombant nez à nez avec un magnifique insecte.

Début septembre, alors qu’elle se promenait dans le jardin de son ranch, situé dans la province côtière de KwaZulu-Natal (Afrique du Sud), Margaret Neville a fait une rencontre qu’elle n’est pas prête d’oublier.

En observant un buisson de lavande, elle a en effet aperçu un mouvement inhabituel dans le feuillage. Et ce qu’elle prenait pour une fleur, dans un premier temps, était en réalité un… insecte qu’elle n’avait encore jamais vu auparavant et qu’elle s’est empressée de photographier.

« J’ai été stupéfaite au premier regard »

Cette drôle de bestiole semblait tout droit sortie d’un film fantastique tant sa beauté semblait surnaturelle. À son corps et ses pattes, ressemblant étrangement à des tiges florales de couleur violette, venaient s’ajouter des ailes aux teintes blanches et vertes.

Un camouflage donnant à l’insecte un aspect presque artistique, telle une sculpture de verre comme on en trouve parfois dans les musées.

Une beauté qui a subjugué Margaret ! « J’ai été stupéfaite au premier regard », a-t-elle ainsi expliqué.

Même stupéfaction chez son amie Kerri à qui elle a fait partager sa découverte en photo.« Quand je l’ai vue, j’ai pensé que c’était une magnifique oeuvre d’art », s’est enthousiasmée cette dernière.

Entre-temps, les deux amies ont appris que l’insecte était en réalité une mante fleur, (Pseudocreobotra wahlbergi), une espèce de la famille des Hymenopodidae dont la mante orchidée fait partie.

Insectivore, elle se nourrit principalement de papillons et se caractérise par son incroyable camouflage qui varie selon l’environnement.

Avec le temps, Margaret s’est prise d’affection pour l’insecte et lui a même donné un nom : Miss Frilly Pants (littéralement « miss pantalon frou-frou »), en référence à ses pattes si particulières.

Elle a par ailleurs publié des photos et une vidéo de l’insecte sur Facebook, qui sont très vite devenues virales et on comprend pourquoi !