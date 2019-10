Une petite fille atteinte du VIH est adoptée par un couple gay après avoir été rejetée par 10 familles

Quinze jours après vous avoir parlé de cette histoire incroyable d’un papa célibataire qui a adopté il y a 3 ans une petite fille trisomique qui avait été rejetée par 20 familles, un cas similaire nous parvient d’Argentine.

Damien et Ariel avec leurs filles Olivia et Victoria. Crédit : Facebook/ Ariel Vijarra

Cette fois-ci, ce sont Damien et Ariel, le premier couple ouvertement gay d’Argentine à s’être marié qui ont eu la joie d’accueillir un bébé abandonné à la naissance. La petite Olivia est atteinte du virus du VIH depuis sa naissance. Une condition extrêmement difficile à vivre comme nous le rapporte de nombreux témoignages et papiers scientifiques au quotidien. Une condition qui a dû rebuter de nombreuses familles d’adoption, puisque la petite Olivia a été rejetée par 10 familles en un mois.

Finalement, elle sera adoptée par Damien et Ariel qui, ironie du sort, travaillent tous les deux pour une ONG qui aide des parents à adopter des enfants non-désirés. La petite Olivia n’a qu’un mois quand le couple l’adopte, lui qui attendait depuis trois ans de pouvoir adopter un enfant. Dès le coup de téléphone qui leur a annoncé la bonne nouvelle, le couple n’a pas hésité une seconde, même après avoir appris la condition de la pauvre Olivia. Une décision qui a été renforcée lorsqu’ils ont pu la prendre dans leurs bras et la nourrir pour la première fois. Comme un signe, la petite n’aurait pas versé une seule larme lors de sa première rencontre avec ses futurs parents.

Olivia es la primera nena de la provincia adoptada por una pareja de matrimonio igualitario.¡Te contamos la historia! pic.twitter.com/RlEqIDkIPH — Buen Día Rosario (@buendiarosariok) August 28, 2015

« Olivia est la première fillede la province à avoir été adoptée par un couple de même sexe. Nous vous racontons l'histoire ! »

Le nourrisson a reçu ses traitements directement après son adoption. Et les résultats ont été extrêmement positifs quasiment immédiatement. Peu de temps après, les parents d’Olivia ont eu une très bonne nouvelle, puisque les médecins leur ont appris que le virus n’était plus détectable dans son organisme.

Bien qu’il n’y ait pas encore de vaccin ou de remède contre le virus du VIH, l’amélioration de la santé d’Olivia est une évolution importante pour la petite car elle n’aura plus à souffrir des conséquences négatives du virus et que ce dernier ne pourra pas non plus être transmis à d’autres.

Après cette joie immense, tant pour Damien et Ariel qui rêvaient d’être parents depuis longtemps que pour la petite Olivia qui a désormais une famille aimante, le couple a eu un autre bonheur, celui d’adopter une autre petite fille, Victoria, du même âge qu’Olivia.

Les petites ont aujourd’hui 5 ans et se portent très bien. On peut régulièrement voir des photos de la famille sur les réseaux sociaux et de très nombreux commentaires élogieux de la part d’internautes. Une histoire qui se termine bien pour tout le monde, puisque la petite Olivia a pu bénéficier de traitements adéquats pour sa maladie et profiter de la joie d’avoir une famille aimante.